Temperatura maksimale do të arrijë deri në 21 gradë

Meteorologët, për sot parashohin mot me vranësira të pjesshme. Temperaturat do të lëvizin në mes 10 e 21 gradë Celsius.

E nesër, situata do të ndryshojë ca, vranësirat pritet të marrin karakter zhvillimi dhe të sjellin edhe reshje lokale shiu. Temperaturat do të shënojnë rënie, ato do të sillën në mes 9 e 18 gradë Celsius.

Të enjtën pritet të ketë më pak vranësira e më shumë çaste me diell. Mirëpo, kjo nuk vlen edhe për fundjavë, kur na presin vranësira të cilat kohë pas kohe mund të sjellin edhe reshje shiu. Temperaturat do të sillën në mes 9 e 23 gradë Celsius./21Media

