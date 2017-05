Mot i vranët dhe me shi

Meteorologët parashohin një ditë me vranësira të pjesëshme të cilat kohë pas kohe mund të marrin karakter zhvillimi e të sjellin edhe reshje lokale shiu. Temperaturat do të sillën në mes 10 e 20 gradë Celsius.

Të martën, po ashtu, pritet të kemi mot me vranësira të pjesëshme të cilat hove-hove mund të sjellin edhe rrebeshe lokale shiu. Temperaturat do të lëvizin në mes 11 e 20 gradë Celsius.

Gjykuar sipas ecurive sinoptike, pjesa më e madhe e kësaj jave do të kalojë me mot me vranësira të pjess137hme dhe me reshje lokale shiu të intensitetit të dobët. Temperaturat do të sillën prej 10 deri në 22 gradë Celsius./21Media

