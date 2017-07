Temperatura maksimale sot do të arrijë deri në 35 gradë

Temperatura maksimale sot do të arrijë deri në 35 gradë

Sot gjykuar sipas ecurive sinoptike, do të kemi një ditë me mot kryesisht të kthjellët dhe me temperatura mjaft të larta, ato do të sillën në mes 18 e 35 gradë Celsius.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, indeksi UV (rrezet ultraviolete) do të jetë i lartë, në vlerat e rrezikshmërisë, prandaj preferohet që nga ora 9-17 të mos jemi nën ndikimin e rrezeve direkt të diellit.

Meteorologët, parashohin që nga e hëna pasdite,të mbajë mot me vranësira të pjesëshme dhe me rënie të temperaturave të cilat do të sillën në mes 14 e 28 gradë Celsius./21Media