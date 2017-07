Sot nxehtë, nesër pritet që temperaturat të pësojnë rënie

Meteorologët, për sot parashohin mot me vranësira kalimtare, por të nxhetë. Temperaturat do të sillën në mes 18 e 34 gradë Celsius.

Të marten, pritet të ketë më shumë vranësira të cilat në orët e pasditës, në viset malore, mund të sjellin edhe reshje shiu të përcjella me bubullimë. Temperaturat do të shënojnë rënie, ato do të sillën në mes 15 e 29 gradë Celsius.

Fusha me presion të ulët atmosferik, tashmë ka përfshijë edhe rajonin tonë, kështu ditët e ardhshme pritet të kemi mot me vranësira të pjesëshme të cilat herë pas here mund të sjellin edhe reshje lokale shiu të përcjella me bubullimë. Temperaturat do të sillën në mes 13 e 26 gradë Celsius./21Media