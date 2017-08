Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 38 gradë

Gjykuar sipas ecurive sinoptike, mbi rajonin tonë, edhe më tej do të vazhdojë të mbajë mot i kthjellët e me vapë. Temperaturat do të jenë, më të larta të shënuara gjatë kësaj vere, ato do të lëvizin në mes 20 e 38 gradë celsius.

Në ditën e dytë të fundjavës, po ashtu, pritet mot i kthjellët e me vapë. Temperaturat do të sillën në mes 21 e 38 gradë celsius.

Në pjesën e parë të javës së ardhshme priten vranësira kalimtare të cilat vende-vende mund të sjellin reshje shiu të përcjella me bubullimë. Nga e enjtja pritet depërtim i rrymave të freskëta ajrore që do të kushtëzojnë edhe rënien e temperaturave./21Media