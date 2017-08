Temperatura maksimale do të arrijë deri në 35 gradë

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot kryesisht i kthjellët. Temperaturat do të lëvizin në mes 18 e 35 gradë Celsius.

Nesër, po ashtu, pritet të mbajë mot kryesisht i kthjellët. Në orët e mbrëmjes mund të ketë vranësira lokale që mund të sjellin edhe rrebeshe shiu. Temperaturat do të sillën në mes 18 e 36 gradë Celsius.

Meteorologët, parashohin që në fund të javës, vapa të zbutet ca. Kështu të shtunën pritet te kemi vranësira të pjesëshme të përcjella me reshje lokale shiu e me rënie të temperaturave, për afro 10 gradë. Temperaturat e mëngjesit do të sillën në mes 12 e 14 gradë Celsius, ndërsa ato ditore në mes 27 e 29 gradë Celsius./21Media