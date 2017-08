Mot me vranësira të pjesshme

Mot me vranësira të pjesshme

Meteorologët, për sot, parashohin mot me vranësira të pjesshme dhe me temperatura që do të lëvizin në mes 13 e 26 gradë celsius.

E nesër, vranësirat do të jenë fare të pakëta, kurse temperaturat do të shënojnë ngritje, ato do të sillën në mes 14 e 29 gradë celsius.

Mot me pak vranësira e me më shumë çaste me diell, parashihet të mbajë gjatë tërë kësaj jave. Temperaturat do të shënojnë ngritje, mirëpo maksimalja e tyre nuk do të kalojë mbi 33 gradë celsius, pra do të jenë në kuadrin e mesatarës për këtë periodë të vitit./21Media