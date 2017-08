Mot i kthellët e me temperatura verore

Sot në ditën e parë e fundjavës, e meteorologët thonë se para nesh gjendet një ditë me mot të kthjellët e me temperatura verore, ato do të lëvizin në mes 16 e 33 gradë Celsius.

Në ditën e dytë të fundjavës, gjendja do të ndryshojë ca. Në orët e mesditës do të fillojnë vranësirat të cilat me kalimin e kohës do të marrin karakter zhvilli e në orët e pasditës pritet të sjellin edhe reshje lokale shiu. Temperaturat do të shënojnë rënie ato do të lëvizin në mes 13 e 30 gradë Celsius./21Media