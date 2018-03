Moti sot dhe nesër

Moti sot dhe nesër

Sot në vendin tonë do të mbajë mot me vranësira, të cilat më të theksuara do të jenë në pjesën e parë të ditës, kur mund të sjellin edhe reshje shiu e vende-vende edhe reshje bore. Në lugina mund të ketë mjegull, kurse temperaturat do të sillen në -1 e 5 gradë Celsius.

Të martën, po ashtu pritet të kemi mot me vranësira. Paradite mund të ketë edhe reshje të dobëta shiu. Temperaturat do të sillen në -1 e 6 gradë Celsius. Në orët e mëngjesit, në lugina mund të ketë mjegull.

Mot me vranësira e reshje sporadike shiu, por edhe me reshje të dobëta bore pritet të mbajë edhe në ditët në vijim. Temperaturat në mëngjes do të sillen në mes -1 e 2 gradë celsius, kurse maksimalja ditore do të sillet rreth 8 gradë Celsius./21Media