Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 40 gradë

Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe me temperatura të larta. Do të ketë shfaqje të reve lokale dhe erë të lehtë jugperëndimore dhe jugore.

Pasdite mund të ketë përkeqësim të motit me të reshura të pakta dhe vetëtima.

Temperatura minimale do të lëvizë nga 14 gradë Celsius e deri më 22 gradë Celsius, kurse ajo ditore do të lëvizë nga 33 deri në 40 gradë Celsius.

Në Shkup e rrethinë do të ketë mot të ngjashëm, kurse temperatura do të arrijë deri më 39 gradë Celsius.