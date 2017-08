Temperatura të larta në Maqedoni

Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë. Në orët e pasdites do të ketë rritje lokale të vranësirave dhe kushte për reshje të pakëta të shiut.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 17 deri 22 gradë Celsius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 30 deri 40 gradë Celsius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm, ndërsa do të fryejë erë e lehtë juglindore.

Deri të premten Maqedonia do të ndodhet nën ndikimin e masës së nxehtë të ajrit dhe moti do të jetë shumë i nxehtë.