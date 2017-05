Mot i vranët e me reshje lokale shiu

Moti sot në Maqedoni do të jetë i ngrohtë, por herë pas here me vranësira, mund të ketë edhe reshje shiu.

Pasdite pritet të ketë reshje lokale të shiut dhe erë të përforcuar veriperëndimore.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm me temperaturë maksimale deri 20 gradë Celsius.

