Temperaturat nga sot pësojnë rënie

Ndërkohë që temperaturat e larta kanë pushtuar jo vetëm Shqipërinë, por edhe rajonin dhe Evropën metereologët japin lajmin e mirë.

Sipas qendrës meteorologjike të Shqipërisë, temperaturat do të kenë rënie në datat 8-10 gusht, rënie e cila do të shoqërohet me reshje shiu.

Kështu që bëhuni gati për një mot disi më të freskët për fundjavën që po vjen, pasi temperaturat do të pësojnë ulje me 5 gradë.

Po ashtu thuhet se në 15-ditëshin e dytë të gushtit pritet të ketë më shumë reshje edhe pse në sasi të pakta dhe jo në të gjithë Shqiperinë.