Herë pas here do të ketë vranësira të lehta

Shqipëria do të dominohet nga masa ajrore të qëndrueshme të cilat do të ndikojnë mot kryesisht të kthjellët. Herë pas here do të ketë vranësira të lehta e kalimtare, më të dukshme në ekstremin verior – verilindor të vendit.

Gjatë orëve të pasdites vranësirat do të jenë disi më të pranishme në zonat malore verilindore duke gjeneruar shira të izoluar, ndërsa bregdeti dhe zonat e ulëta do të vijojnë me kthjellime dhe vranësira të lehta e kalimtare.

Sipas Meteorologëve, temperaturat e ajrit do të qëndrojnë konstante në orët e mëngjesit por orët e mesditës do të sjellin një rënie të lehtë të tyre.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi permanent veriperëndimor kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim deri 2 ballë.