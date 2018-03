Mot kryesisht i vranët

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët. Kohe pas kohe mund të ketë reshje të dobëta shiu. Temperaturat do të lëvizin në mes 1 e 6 gradë celsius, shkruan rtv21.tv

Nesër, po ashtu, pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, mirëpo gjasat për reshje shiu do të jenë më të vogla. Temperaturat do të jenë të përafërta me sot, ato do të sillën në mes 1 e 7 gradë celsius.

Mot kryesisht i vranët parashihet të mbajë në pjesën më të madhe të javës. Kohë pas kohe pritet të ketë reshje të dobëta shiu, por edhe bore. Në lugina mund të ketë mjegull, kurse temperaturat do të lëvizin në mes minus 1 e 8 gradë celsius. Në fundjavës pritet rënie e ndjeshme e temperaturave./21Media