Temperaturat do të jenë mjaftë të ulëta

Gjykuar sipas ecurive sinoptike, sot dita do të fillojë me vranësira të cilat mund të sjellin edhe reshje të dobëta bore. Me kalimin e kohës reshjet pritet të pushojnë. Mirëpo, temperaturat do të jenë mjaftë të ulëta, ato do te lëvizin në mes minus 17 e minus 4 gradë Celsius.

Nesër parashihet të mbajë mot me vranësira të cilat gradualisht mund të marrin karakter zhvillimi. Temperaturat do të shënojnë ngritje të theksuara ato do të sillën në mes minus 5 e minus 1 gradë Celsius, shkruan rtv21.tv.

Të premten, por edhe gjatë fundjavës, pritet që të kemi mot me vranësira të cilat herë pas here mund të sjellin edhe reshje lokale shiu, kurse në viset malore edhe reshje bore. Temperaturat do të shënojnë ngritje të dukshme ato do të sillën në mes 1 e 10 gradë Celsius./21Media