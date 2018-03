Vranësira dhe diell këtë vikend

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se këtë vikend do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me intervale me diell.

Sipas IHMK-së, vranësirat gjatë ditës do të shoqërohen me reshje të dobëta shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0-2 gradë Celsius. Ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 4-6 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja dhe verilindja me shpejtësi 1-11m/s./21Media