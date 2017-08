Temperatura maksimale do të arrijë deri në 22 gradë

Temperatura maksimale do të arrijë deri në 22 gradë

Meteorologët, për sot, parashohin mot kryesisht të kthjellët me temperatura që do të lëvizin në mes 9 e 22 gradë Celsius.

Edhe nesër, parashihet, të kemi mot kryesisht të kthjellët. Temperaturat do të shënojnë ngritje, ato do të sillën në mes 10 e 25 gradë Celsius.

Gjatë ditëve në vijim, pritet që mbi rajonin tonë, të mbizotërojë fusha me presion të lartë atmosferik, e në të njëjtën kohë nga Mesdheu të depërtojnë masa të ngrohta ajrore. Si rezultat të tërë kësaj, gjatë tërë javës do të kemi mot kryesisht të kthjellët me ngritje graduale të temperaturave, maksimalja e të cilave do të arrijë deri në 33 gradë Celsius./21Media