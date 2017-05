Mot i ndryshueshëm

Moti sot në Maqedoni do të jetë i ndryshueshëm dhe i freskët me reshje të shiut në disa vende. Do të fryejë erë mesatare veriperëndimore, më e theksuar në veri dhe përgjatë Vardarit.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 7 deri 14, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 19 deri 27 gradë Celcius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm me temperaturë maksimale deri 24 gradë Celcius.

http://rtv21.tv/parashikimi-moti-ne-maqedoni/