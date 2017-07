Temperaturat sot do të lëvizin në mes 16 e 32 gradë celsius

Temperaturat sot do të lëvizin në mes 16 e 32 gradë celsius

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot kryesisht i kthjellët. Edhe nesër, por edhe të dielën, pritet të kemi mot kryesisht të kthjellët. Në orët e pasditës, në viset malore, mund të ketë vranësira kalimtare të cilat vende-vende do të sjellin edhe riga shiu. Temperaturat do të jenë mjaftë të larta, ato do të lëvizin në mes 19 e 35 gradë celsius.

Meteorologët parashohin që edhe të hënën të mbajë mot kryesisht i kthjellët e mandej, nga e marta, pritet të kete vranësira të pjesshme dhe rënie të lehtë të temperaturave./21Media