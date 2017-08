Gjykuar sipas ecurive sinoptike edhe kjo javë do të fillojë me mot të kthjellët e me vapë

Gjykuar sipas ecurive sinoptike edhe kjo javë do të fillojë me mot të kthjellët e me vapë

Sot, parashihet të kemi një ditë me mot të kthjellët e me vapë, kështu temperaturat e mëngjesit do të sillën në mes 16 e 18 gradë celsius, kurse maksimalja ditore do të arrijë deri në 35 gradë celsius. Në orët e mbrëmjes mund të ketë vranësira kalimtare të cilat do të përcjellen me bubullimë.

Të marten, po ashtu, pritet të mbajë mot i kthjellët e me vapë. Temperaturat do të sillën në mes 18 e 36 gradë celsius.

Mot i kthjellët e me vapë, parashihet të mbajë deri nga fundi i kësaj jave, kur pritet depërtim i rrymave të freskëta ajrore që do të sjellin edhe uljen e temperaturave./21Media