Sot parashihet të mbajë mot kryesisht i kthjellët

Sot parashihet të mbajë mot kryesisht i kthjellët

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot kryesisht i kthjellët me temperatura që do të sillën në mes 17 e 36 gradë celsius.

Nesër, po ashtu, pritet të mbajë mot kryesisht i kthjellët. Edhe temperaturat nuk prarashihet të pësojnë ndryshime, ato do të sillën në mes 17 e 36 gradë celsius.

Gjykuar sipas ecurive sinoptike, gjatë fundjavës, parashihet të kemi ndryshim moti, kështu të shtunën pasdite priten vranësira të cilat mund të sjellin edhe rrebeshe lokale shiu.

Edhe në ditën e dytë të fundjavës parashihet të kemi vranësira, por gjasat për reshje shiu do të jenë më të vogla. Temperaturat do të shënojnë rënie të ndieshme, ato do të sillën në mes 13 e 27 gradë celsius./21Media