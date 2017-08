Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot kryesisht i kthjellët

Në orët e mbrëmjes mund të ketë vranësira, por nuk pritet të sjellin reshje shiu. Temperaturat do të sillën në mes 14 e 28 gradë celsius.

Nesër, pritet te ketë shtim të vranësirave të cilat më të theksuara do të jenë në pjesën e parë të ditës, kur mund të sjellin edhe reshje lokale shiu. Temperaturat do të sillën në mes 14 e 27 gradë celsius.

Në ditët në vijim, pritet të kemi mot me pak vranësira e me shumë orë me diell. Temperaturat do të shënojnë ngritje, por nuk do të kalojnë limitin e kësaj periode të vitit. Maksimalja e tyre do të sillët rreth 33 gradë celsius./21Media