Moti për sot, nesër dhe fundjavë

Sot është dita e parë e marsit e meteorologët thonë se para nesh do të gjendet edhe një ditë me vranësira të cilat më të theksuara pritet të jenë në pjesën e dytë të ditës, kur mund të sjellin edhe reshje bore. Në orët e mëngjesit në lugina mund të ketë mjegull, kurse temperaturat do të sillën në mes minus 8 e minus 3 gradë celsius. Për shkak të erës temperaturat mund të jenë dukshëm më të ulëta.

Nesër, po ashtu, parashihet të kemi mot me vranësira të cilat mund të sjellin edhe reshje shiu e në viset malore edhe reshje bore. Temperaturat do të shënojnë ngritje të dukshme ato do të sillën në mes 0 e 3 gradë celsius.

Depërtimi i i rrymave të ngrohta ajrore nga Mesdheu do të bëj që gjatë fundjavës temperaturat të shënojnë ngritje të theksuar ato do të lëvizin në mes 1 e 8 gradë celsius./21Media