Meteorologët, për sot, parashohin mot të kthjellët me temperatura që do të lëvizin në mes 10 – 25 gradë celsius. Edhe nesër, po ashtu, parashihet të kemi mot të kthjellët. Temperaturat do të shënojnë ngritje ato do të sillën në mes 12 e 27 gradë celsius.

Gjykuar sipas ecurive sinoptike edhe në ditët në vijim pritet të mbajë mot i kthjellët. Temperaturat do të shënojnë ngritje graduale, maksimalja e të cilave do të arrijë deri në 33 gradë celsius./21Media