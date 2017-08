Shqipja edhe në pulla postare dhe në tabela të institucioneve

Uniformat e policisë, zjarrfikësve, si dhe të punëtorëve në shëndetësi do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Neni 8 i propozim ligjit të ri për përdorimin e gjuhëve, e përkufizon saktë se uniforma dy gjuhësore do të ketë në Shkup, si dhe në të gjitha komunat ku jetojnë komunitete tjera që nuk janë maqedonas, e që janë së paku 20%.

“Uniformat e policisë, zjarrfikësve, shëndetësisë, në Shkup dhe në komunat në të cilat 20% të qytetarëve flasin gjuhë tjetër zyrtare nga ajo maqedonase, shkruhen në gjuhë maqedonase dhe shkrimin e saj cirilik si dhe në gjuhën që e falsin së paku 20% të qytetarëve të RM dhe shkrimin e saj”, Propozim ligji për përdorimin e gjuhëve, Neni 8, Alieneja 3.

Elemente të kulturës shqiptare do të ketë edhe në bankënota dhe monedha, kurse në dy gjuhë do të jenë edhe pullat postare.

Përveç komunikimit me qytetarët që duhet ta zhvillohet edhe në gjuhën e tyre shqipe, institucionet shtetërore do të duhet të kenë edhe ueb faqet e tyre në gjuhën shqipe. Ligji i ri e përcakton saktë se kryetari i kuvendit, si dhe kryetari i komisioneve të kuvendit, ka të drejtë që ta udhëheq seancën në gjuhën që e flasin më së paku 20% të qytetarëve, e që është gjuha shqipe. Në dy gjuhë do të duhet të jenë edhe tabelat e institucioneve, madhësia e shkrimit do të jetë e njëjte, por ligji e përcakton që shkrimi i parë të jetë në gjuhën maqedonase.

Megjithatë, nga Lëvizja Besa vlerësojnë se propozim ligji i ri, nuk zyrtarizon përdorimin e gjuhë shqipe.

“Opinioni publik, veçanërisht opinioni publik shqiptar viteve të fundit, ka pasur shpresa reale, konkretet se më në fund ka ardhur koha dhe janë plotësuar të gjitha kushtet që përfundimisht gjuha shqipe të zyrtarozohet.

Fatkeqësisht edhe propozimi i fundit i qeverisë, nuk e zyrtarizon gjuhën shqipe, por thjeshtë bën një avancim të përdorimit të saj në institucionet përgjegjëse”, tha Fadil Zendeli, Lëvizja Besa.

Zendeli tha se BDI vazhdimisht ka mashtruar opinionin publik se gjuha shqipe është zyrtare, që nga viti 2008, kur janë bërë ndryshimet në ligjin për përdorimin e gjuhëve, por sipas tij, se nuk ka qenë kështu e dëshmon edhe propozimi i fundit qeverisë. Ai tha se partia e tij në ditët në vazhdim do të dal me analizë konkrete se çka përmban ligji./21Media