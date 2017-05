''Shpresojmë në reflektim të partive politike, në të kundërtën FSSHK vazhdon me aktivitete sindikale të paralajmëruara''

”Shpresojmë në reflektim të partive politike, në të kundërtën FSSHK vazhdon me aktivitete sindikale të paralajmëruara”

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës nëpërmes një komunikate për media apelojnë tek partitë politike të cilat garojnë në zgjedhjet e 11 qershorit që ta kenë prioritet shëndetësinë.

“Konsiderojmë se partitë politike do të dalin të vetëdijesuar në këtë fushatë me programe profesionale dhe jo elektorale. Ne jemi të hapur të bisedojmë me të gjithë duke marrë parasysh se shëndetësia tashmë dihet ku gjendet dhe bashkërisht mund të kontribuojmë për një shëndetësi me të mirë. Shpresojmë në reflektim të partive politike, në të kundërtën FSSHK vazhdon me aktivitete sindikale të paralajmëruara”, thuhet në komunikatën e Federatës Sindikale të Shëndetësisë.

http://rtv21.tv/partite-politike-ta-kene-prioritet-shendetesine/