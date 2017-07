Teuta: Dashnia jote me pertrine e ma zgjat jeten

Dje aktorja e njohur Teuta Krasniqi festoi ditëlindjen e saj të 35-të. Ajo pranoi shumë urime nga miq e familjarë. E me këtë rast Teuta ka shprehur e falënderime për të gjithë.

Në një postim në Instagram aktorja ka përzgjedhur fjalët më të mira për të treguar mirënjohjen që ndjen së pari që është nënë e dy vajzave dhe që ka pranë vetës bashkëshortin e saj Adonis Morinën. “Jam pa fund mirenjohese cdo sekond te jetes per gjithcka qe kam ne jete. Jam Mirenjohese per shendet, Mirenjohese pa kufi per dy dritat e syve te mi Tara dhe Kaia une frymoj mirenjohje gjithmone per ju, Mirenjohese pa fund per shpirtin tim binjak, i cili ma mbush krejt shpirtin e zemren plot me dashni dhe m’bon mu dashuru cdo dite e ma shume, dashnia jote me pertrine e ma zgjat jeten shpirt Adonis Morina’, ka shkruar ajo.

Aktorja nuk ka harruar që ta përmend edhe pjesën tjetër të familjes e të miqve. “Jam Mirenjohese pergjithmone per familjen e shendoshe dhe te mrekullueshme qe kam, qe tashme eshte edhe me plot me nipa e mbesa. Jam jashtezakonisht mirenjohese per gjithe juve miq te shumte qe ju kam e qe nuk hezitoni asnjehere fjalet dhe urimet me te dashura ti thoni. Jam mirenjohese per cdo dite, per cdo moment, per cdo fjale, kritike, keshille, buzeqeshje… per cdo gjest te vogel por shume domethenes, dhe besoj qe sa me shume mirenjohes qe jemi, aq me shume arsye per te qene mirenjohes do te kemi. Frymoj mirenjohje. Faleminderit te gjitheve per urimet tuaja, zemren e kam mal.

Ju perqafoj me shume dashuri ❤️❤️❤️ T”, ka përfunduar Teuta.

Teuta Krasniqi për gjatë jetës së saj arriti të ketë një karrierë të suksesshme me shumë projekte, ndërkohë që edhe më e dashur për audiencën u bë me rolin e “Sarandës” në serialin vendor “Kafeneja jonë”./21Media