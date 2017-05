IKD: Kjo ndikon në rënien e besimit të qytetarëve në gjyqësor

Luftimi me prioritet i korrupsionit dhe krimit të organizuar mbetet vetëm shprehje deklarative. Kështu vlerësojnë njohësit e drejtësisë të cilët po kritikojnë për rastet e shpeshta të kthimit të lëndëve në rishqyrtim gjyqësor. Sipas tyre gjykatat s’kanë kapacitete profesionale për te trajtuar rastet e korrupsionit dhe krimit te organizuar dhe rastet tjera penale më serioze konform me procedurat e përcaktuara me kod te procedurës penale./21Media

