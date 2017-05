Steinmeier viziton Izraelin pas mosmarrëveshje Gabriel - Netanyahu

Steinmeier viziton Izraelin pas mosmarrëveshje Gabriel – Netanyahu

Presidenti gjerman, Frank-Walter Steinmeier mbërriti të shtunën për vizitë treditëshe në Izrael, e cila zhvillohet disa ditë pas mosmarrëveshjes mes ministrit të Jashtëm gjerman, Sigmar Gabriel dhe kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu anuloi një takim me Gabriel, i cili do të mbahej më 25 prill, pasi kreu i Ministrisë së Jashtme gjermane, refuzoi të anulojë një takim me anëtarët e organizatave joqeveritare, të cilat kritikojnë qeverinë izraelite.

http://rtv21.tv/pas-mosmarreveshjes-steinmeier-ne-izrael/