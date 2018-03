E ardhmja e Kosovës sipas tij është përcaktuar nga Prishtina

E ardhmja e Kosovës sipas tij është përcaktuar nga Prishtina

Lidhja Demokratike e Kosovës do ta mbështes marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi , ndërsa pas ratifikimit do të kërkojë shkarkimin e Qeverisë.

Kështu tha sot shefi i Grupit Parlamentar i LDK-së Avdullah Hoti në konferencën e rregullt javore për media.

Në këtë konferencë Hoti komentoi edhe vizitën e ministrit të Punëve të Jashtme të Gjermanisë Sigmar Gabriel në Kosovë ndërsa foli edhe për idenë për shkëmbimin e territoreve.

Hoti tha se kjo ide është shqetësuese duke kërkuar kështu që mos të eksperimentohet me ide të tilla.

E ardhmja e Kosovës sipas tij është përcaktuar nga Prishtina në Bruksel dhe nga askush tjetër.

Hoti foli edhe për shtyrjen e seancës e cila ishte dashur që të mbahet dje duke thënë se kjo është në kundërshtim me rregulloren.

“Seanca mund të shtyhet vetëm nga Kryesia e Kuvendit, mendojmë që është papërgjegjësi e kryetarit të Kuvendit”, tha Hoti.