Lori publikon disa fotografi me Armendin dhe Aidën dhe paralajmëron një “bombë”

Çifti Armend Rexhepagiqi dhe Aida Baraku, ka shumë vjet që i mungojnë skenës shqiptare. Por artistët nuk janë duke pushuar, ata në qetësi po punojnë këngë për këngëtarët e tjerë.

Përveç se u larguan nga skena, ata po qëndrojnë larg syrit të mediave, larg rrjeteve sociale e çdo gjë që i lidh me publikun, shkruan rtv21.tv

Por kësaj radhe është këngëtarja Loreta Kaçka e cila “tradhtoi privatësinë e tyre’, duke publikuar një fotografi me Armendin dhe Aidën. Por jo vetëm, bashkë me këtë foto ajo ka paralajmëruar edhe këngën “Një takim”, të cilën e ka vlerësuar në nota të larta duke e cilësuar si projektin më të mirë të karrierës së saj.

“Me ne fund – foto me bashkepunetoret e mi shumevjecar Aiden, Armendin dhe Darko Dimitrov. Jam shuuume e lumtur – me duket se kenga ” Nje takim” te cilen e punuam keto dite do te jete balada me e bukur e karrieres sime gjer sot.”, ka shkruar Lori.

Kujtojmë se Armendi pati një paraqitje publike para më shumë se një viti, kurse Aida ka shumë vjet që nuk është parë./21Media