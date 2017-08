''Neve, gazetarëve këto sulme pas shpines na bëjnë edhe më të fortë. Na tregojnë sa njerëz të ligë janë ata për të cilët raportojmë''

Drejtori i Gazetës online Insajderi, Parim Olluri ka reaguar pas sulmit të mbrëmshëm që u bë ndaj tij dhe bashkëshortes së tij. Ai përmes një postimi është shprehur se sulmet e bëra pas shpinës gazetarët i bëjnë edhe më të fortë.

Sipas tij, urdhërdhënësit e sulmit duhet të frikësohen nga gazetarët, e jo gazetarët të frikësohen nga të korruptuarit.

”Ju falemnderit per mbeshtetjen e juaj. Kjo deshmon se shume ne numer jemi lirise se shprehjes dhe publikimit te aferave kriminale te pushteterave e biznesmeneve te fuqishem.

Une jam mire me shendet. Nuk kam lendime te renda. Genta e ka marre veten nga tronditja prej sulmit te mbremshem.

Sulmuesit nuk i njoh, por Policia eshte duke u marre me rastin. Shpresoj qe do ti zbulojne edhe urdherdhenesit e tyre. Neve, gazetareve keto sulme pas shpines na bejne edhe me te forte. Na tregojne sa njerez te lige jane ata per te cilet raportojme. Nese kane menduar se Insajderi do te ndalet se publikuari aferat mafioze te tyre, jane gabuar rende. Ata duhet te kene frike nga ne gazetaret, e jo ne te frikesohemi nga te korruptuarit.

Une dhe koleget e mi ne Insajderi do te vazhdojme te jemi ashper ne luftimin e se keqes, seksereve, komandanteve te korruptuar te UÇK-se dhe te gjithe hajnave tjere, te formave te ndryshme”, ka shkruar Olluri në facebook.

Parim Olluri mbrëmë rreth orës 22:00 është sulmuar fizikisht në rrugën “Bajram Kelmendi” në Prishtinë./21Media