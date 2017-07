Shi, vetëtima dhe bubullima

Pas temperaturave të larta që kanë mbretëruar në Kosovë, sot në mëngjes në kryeqytet ka rënë një shi i rrufeshëm i shoqëruar me vetëtima dhe bubullima.

Për sot meteorologët kanë parashikuar ulje të temperaturave për 8 gradë më pak sesa ditëve tjera ku temperatura ka shënuar deri në 35 gradë Celcius.

Sipas IHMK-së do të ketë vranësira të cilat nuk do të jenë stabile dhe vende-vende do të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.