Ja pse Gashi e quan këtë vendim si fillim i përmirësimit të padrejtësive

Pas vendimit të Gjykatës së Apelit për ndërprerjen e paraburgimit të tre aktivistëve të Vetëvendosjes, avokati Tomë Gashi tha se ky vendim është vetëm fillimi i përmirësimit të padrejtësisë së tyre, megjithatë pyet se kush ka për të dhënë përgjegjësi për vrasjen e Astrit Deharit.

“Nderpremja e mases se paraburgimit per aktivistet e Levizjes Vetevendosje! eshte vetem fillimi i permirsimit te pa drejtesise ndaj tyre. Gjithqka edhe mund te permiresohet, por kush do te jep pergjegjesi per vrasjen e Astrit Deharit!!!”, tha Gashi përmes një postimi në llogarinë e tij “Facebook”.

Gjykata e Apelit e Kosovës e ka ndërprerë masën e paraburgimit ndaj të akuzuarve Atdhe Arifit, Frashër Krasniqit dhe Egzon Halitit dhe të njëjtit do të mbrohen në liri. Këta të tre, se bashku më të akuzuarën Adea Batushën po akuzohen nga ana e Prokurorisë Speciale për veprën penale “Kryerja e veprës penale terroriste”.

Ndryshe trupi gjykues i Gjykatës Themelore në Prishtinë e kishte shpallur aktgjykimin me 17 nëntor të vitit të kaluar, ndaj katër aktivistëve të VV-së për sulmin me mortajë dore ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Aktivistët e VV-së ishin shpallur fajtorë për akuzën dhe ishin dënuar me një total prej 21 vjet e 6 muaj burg./21Media