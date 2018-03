Nëna e Donjetës flet pas vendimit të Gjykatës

Pas vendimit të Gjykatës Themelore në Pejë e cila shpalli, Naser Pajazitajn të pafajshëm në akuzën për vrasjen e Donjeta Pajazitajt në vitin 2015, ka folur nënë e Donjetës.

Me lot në sy ajo ka shprehu mllefin ndaj Gjykatës për vendimin e dhënë për të akuzuarin, Naser Pajazitajn.

“S’ka shet as kurgjo hiç, korruptim është kjo krejt, mallkue u koftë, mallkue u koftë o zot, qysh more çika tuj shku npunë e më më ardhë në arkivol e nfund kurgjo hiç, qysh shkon more kështu a jeni në vete a keni zot”, ka thënë nëna e të ndjerës.

Ndryshe edhe vëllai i Donjetës, Shkelqimi është arrestuar pas përfundimit të seancës Gjyqësore.

Shkëlqim Pajazitaj duke u larguar nga salla e gjykimit ka shqelmuar derën e sallës se gjykimit me ç’rast e ka thyer atë dhe është arrestuar nga policia./21Media