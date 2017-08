Pasojat e ndryshimeve klimatike

Spanja gjatë dekadave të ardhshme do të përballet me rrezikun e dezertifikimit, apo të shndërrimit të vendit në shkretëtirë. Aktualisht, procese të tilla mund të vërehen në rajonet jugore të vendit, por deri në vitin 2090 me gjasë gjysma e territorit të Spanjës do të jetë shkretëtirë, shkroi gazeta Mundo.

Ekspertët nga radhët e organizatës për bujqësi, KOAG, të cilët përcjellin statistikat e sasisë së reshjeve, janë të mendimit se në shkretëtirë do të shndërrohet territori i Gadishullit të Pirinejeve që shtrihet nga Lisbona, deri në Alikante. Më pas, procesi i dezertifikimit do të përparoi nga juglindja, shkruan rtv21.tv

Vëzhgimet dëshmuan se në vitin 2014, në një prej rajoneve të Mursisë, gjatë vitit kanë rënë 78.4 litra shi për metër katror. Sasi të tillë të reshjeve ka kryeqyteti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dabi.

Thatësia për çdo vjet po lëvizë kah veriu i Spanjës. Këtë vit problemet me mungesë të ujit të pijshëm po vërehen në veriperëndim të Spanjës, në rajonet Kastilja dhe Leon./21Media