Haliti: jemi ne pritje që partia të merr vendim dhe të veprojnë deputetët

Partia Demokratike e Kosovës pritet që shumë shpejt të marrë vendim se a do ta përkrah mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë të propozuar opozita, i cili do të shyrtohet në seancën e nesërme të Kuvendit. Zyrtari i lartë i PDK-së, Xhavit Haliti tha se në bazë të vendimit që do të marrë ky subjkt, do të veprojnë deputetët e kësaj partie./21Media

