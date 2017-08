Deliu- Kodra tha se PDK edhe në zgjedhjet e 22 tetorit do të dalë me platformën me të mirë për qytetarët

Partia Demokratike e Kosovës ende nuk i ka bërë publikë emrat e kandidatëve për kryetar të komunave, ani pse kanë mbetur edhe tri ditë deri tek përfundimi i afatit për dërgimin e emrave të kandidatëve dhe listat për asambleistë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për të diskutuar emrat për kandidatë për kryetar komunash, kryesia e PDK-së sot ka mbajtur mbledhje, pas së cilës u tha se ka qenë mbledhje e rregullt në vazhdën e përgatitjeve për zgjedhjet e 22 tetorit.

Anëtarja e kryesisë së PDK-së Blerta Deliu-Kodra tha pas kësaj mbledhjeje diskutuan për zgjedhjet lokale, por që nuk dha asnjë detaj nëse kanë caktuar ndonjë emër për kandidat për kryetar të komunave apo jo.

Ditëve të fundit është raportuar se degët e PDK-së në Skenderaj dhe Drenas kanë pasur probleme, meqë ka pakënaqësi me kandidatët për kryetar, por se Deliu-Kodra nuk ka dhënë shumë detaje rreth këtyre, duke thënë se kanë diskutuar për të gjitha degët.

Ajo theksoi se PDK edhe në zgjedhjet e 22 tetorit do të dalë me platformën me të mirë për qytetarët.

Në zgjedhjet e 22 tetorit, pos disa kandidatëve që janë aktualisht e do të rikandidohen, Deliu-Kodra tha se do të ketë edhe emra të rinjë.

Zgjedhjet lokale do të mbahen me 22 tetor, derisa partitë politike kanë afat për t’i dorëzuar në KQZ, listat me kandidat për asamble dhe kandidatët për kryetarë të komunave deri me 22 gusht në orën 24:00.