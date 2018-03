Kjo parti vlerësoi angazhimin e partive parlamentare

Kjo parti vlerësoi angazhimin e partive parlamentare

Partia Demokratike e Kosovës shpreh bindjen e plotë se subjektet politike janë shumë afër arritjes së unitetit ndërpartiak, që Marrëveshja për Shënimin e Kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi të ratifikohet sa më shpejt.

“Partia Demokratike e Kosovës vlerëson lart angazhimin e partive politike parlamentare për arritjen e konsensusit nacional për ratifikimin e Marrëveshjes për Shënimin e Kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi”Thuhet në deklaratën e kësaj partie.

Sipas tyre arritja e konsensusit, për të cilin sot kishte përpjekje, është e domosdoshme dhe duhet të ndodhë.

“PDK shpreh bindjen e plotë se subjektet politike janë shumë afër arritjes së unitetit ndërpartiak që Marrëveshja për Shënimin e Kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi të ratifikohet sa më shpejt. PDK do të angazhohet edhe nesër që të arrihet ky konsensus. PDK falënderon përfaqësuesit e subjekteve të tjera politike parlamentare për dialogun konstruktiv lidhur me gjetjen e zgjidhjes për çështjen kryesore në raport me liberalizimin e vizave për të gjithë qytetarët tonë”, thuhet tutje në deklaratën e PDK-së.

Kujtojmë se nesër nga ora 10:00 do të mbahet seanca ku si pikë të rendit të ditës e ka ratifikimin e ligjin për Demarkacionin.