Pence përgëzoi Kosovën për parandalim të sulmeve terroriste.- Zaev: Të gatshëm të bashkëpunojmë në interes të vendeve tona.-Markoviq: Mali i Zi i gatshëm që të punojë për paqe në rajon

Në Podgoricë u mbajt sot samiti i Kartës së Adriatikut. Edhepse në cilësinë e vëzhguesit Kosova në këtë takim u përfaqësua nga Presidenti Hashim Thaçi, ndërsa vendet tjera anëtare në nivel kryeministrash. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mike Pence, gjatë fjalës së tij në këtë samit tha se Kosova shumë shpejt do të bëhet pjesë e NATO-s. Ai konfirmoi se SHBA-të do të vazhdojnë t’i përkrahin proceset nëpër të cilat po kalon Kosova, përfshirë këtu edhe dialogun me Serbinë. Nga Podgorica raporton Liridona Xhemajli./21Media

Në vazhdim raporti më i gjerë për ngjarjet rreth Samitit në Podgoricë nga gazetarja jonë Liridona Xhemajli.