“Pavarëso mendjen, festo me libër”

Për nder të Pavarësisë së Kosovës, organizata jo qeveritare cedX do të organizojë orë leximi në qytetin e Pejës, me sloganin “Pavarëso mendjen, festo me libër”.

Aktiviteti, që synon ta nxisë leximin duke ftuar qytetarët të bashkohen në këtë orë leximi do të fillojë në orën 14:00.

Leximi është çelës i të mësuarit dhe përparimit. Janë librat ata që na inkurajojnë dhe na frymëzojnë të punojmë me më shumë shpresë dhe guxim. Festo me libër, çliroje mendjen për këtë përvjetor cedX organizon orë leximi, 17 shkurt, e shtunë 14:00-15:00. P.s. Mund të vini me libra tuaj, ose mund ti gjeni këtu, e kafet janë prej shtëpisë”, thuhet në njoftimin e cedX./21Media