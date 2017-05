Pas dhjetë vjetësh vjen ‘Mamma Mia: Here We Go Again!’

Për të gjithë adhuruesit e filmit “Mamma mia”, Universal ka dhënë një njoftim të papritur, ku ka treguar se shumë shpejt vjen pjesa e dytë e këtij muzikali “Mamma Mia: Here We Go Again!”, shkruan Independet.

Pas dhjetë vjetësh, pjesa e dytë e filmit bënë bashkë grupin ABBA dhe aktorët, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Christine Baranski dhe Pierce Brosnan.

‘Mamma Mia: Here We Go Again!’, pritet të jep premierën e saj më 20 korrik të vitit 2018./21Media

