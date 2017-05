Anoreksia është çrregullim në mënyrën e të ushqyerit, e cila çon në humbjen e apetitit, madje pasojat e saj mund të jenë shumë të rrezikshme.

Ajo shkaktohet kryesisht pakënaqësitë me peshën trupore dhe dëshira e madhe për të humbur kilogram. Anoreksia manifestohet edhe me bulimi, që është vjellja e ushqimit të cilin e konsumon personi me qëllim të humbjes së peshës, këto problem vijnë vetëm duke u rritur dhe personi humb sasi të tepërt të kilogramëve në mënyrë jo të shëndetshme që shkakton dëme të mëdha në organizëm.

Anoreksia që karakterizohet me humbje të oreksit mund të tejkalohet me ndihmën e portokallit dhe mentës mund ta ndihmoni organizmin që ta rikthej oreksin.

Portokalli ndihmon në stimulimin e organizmit për rritje të apetitit. Përdorni lëng të freskët nga portokalli apo konsumoni një portokall në mëngjes në mënyrë që të keni më shumë apetit.

Menta gjithashtu është shumë e pasur me përbërës që ndihmojnë në rritjen e apetitit dhe i ndihmojnë sistemit të tretjes që të mbrohet nga dëmtimet e shkaktuara.