Ja kur pritet të zhvillohen takimet e para

Me short janë përcaktuar çiftet gjysmëfinaliste të Kupës së Kosovës në Futboll.

Prishtina do të luaj përball Vushtrrisë, kurse Drenica ndeshet me Vëllaznimin në kërkim të një vendi në finale. Skuadrat finaliste do të përcaktohën pas dy takimeve.

Takimet e para zhvillohen me 4 Prill, kurse ato të kthimit me 18 Prill.

Ndërkohë fundjava sjellë takimet e xhiros së 22-të, përkatësisht të xhiros së fundit të fazës së dytë të Vala Superligës.

Takimi i parë i xhiros zhvillohet të shtunën, përballën: Feronikeli e Drenica. Pesë takimet tjera zhvillohen të dielën, ciftet janë: Gjilani- Vllaznia, Besa- Prishtina, Vëllaznimi- Flamurtari, Trepça 89- Drita dhe Llapi- Liria./21Media