U zhvillua një ndeshje dramatike

Në konkurrencën e meshkujve në kuadër të Ligës së Kampionëve në Hendboll, u mbajt ndeshja ndërmjet ekipit gjerman, Rhein-Neckar Löwen dhe atij suedez IFK Kristianstad.

Pjesa e parë e ndeshjes përfundoi me rezultat 16 me 14 në favor të gjermanëve, ndërkaq ndeshja u mbyll me rezultatin 32-29 për ekipin gjerman.

Ndeshja u transmetua drejtpërdrejtë në RTV 21 Plus./21Media