Sonte në kuadër të Europa League-s, po zhvillohen ndeshjet e 1/8-ës së finales

Derbi i sontëm po zhvillohet mes Milanit dhe Arsenalit, me mysafirët në epërsi pas pjesës së parë, me rezultat 0 me 2. Golat u shënuan nga Henrikh Mkhitaryan, dhe Aaron Ramsey.

Në ndeshjen tjetër, Atletico Madrid është në epërsi ndaj Lokomotiv Moskow, me golin e Saul Niguez, shkruan rtv21.tv.

Dy ndeshjet tjera, Borussia Dortmund – Salzburg dhe CSKA Moscow – Lyon janë pa gola pas pjesës së parë./21Media