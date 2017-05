Në kuadër të Ligës së Kampionëve në Hendboll për femra, po zhvillohet gjysmëfinalja e dytë

Deri tani kanë kaluar 30 minutat e parë të ndeshjes, ku këtë pjesë të lojës e dominoi tërësisht skuadra e Vardarit, duke shënuar 8 gola më shumë se kundërshtarët, shkruan rtv21.tv.

Pjesa e parë përfundoi me rezultat 13- 21 në favor të Vardarit, presim edhe pak minuta që të fillojë pjesa e dytë, dhe pas 30 minutave tjera lojë do të kuptojmë se cila është skuadra që do të shkojë në finale ku nesër do të përballet me skuadrën e Gyorit.

Pjesën e dytë si dhe dy ndeshjet e nesërme mund t’i ndiqni vetëm në RTV 21 PLUS./21Media

