Në Europa Ligue janë duke u zhvilluar dy ndeshje gjysmëfinale

Në ndeshjen e parë, Lyon dhe Ajax , vendasit me 2 gola në minutat e fundit të pjesës së parë janë duke fituar me rezultat 2 me 1, por rezultati i përgjithshëm i dy ndeshjeve është 5 me 3 në favor të mysafirëve nga Ajaxi, shkruan rtv21.tv.

Ndeshja e dytë po shkon në të mirë të Manchester United, pasi rezultati i përgjithshëm është 2 me 0 për të kuqtë. Celta Vigo duhet të shënojë 2 herë për të siguruar kualifikim, nëse United nuk shënon përsëri./21Media

