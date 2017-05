Akademi dhe homazhe për 19 vjetorin e rënjës

Akademi dhe homazhe për 19 vjetorin e rënjës

Me rastin e 19 vjetorin të rënies së dëshmorëve Ilir Konushevci dhe Hazir Mala sot do të organizohet akademi përkujtimore si dhe do të bëhen homazhe pranë varrit të Ilir Konushevcit.

Akademia do të mbahet nën patronatin e Kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa.

Akademia në Muzeun Historik Kombëtar të Tiranës, ndërsa homazhet bëhen te varri i heroit Ilir Konushevci në varrezat e Sharrës në Tiranë.

Ilir Konushevci dhe Hazir Mala janë vrarë më 9 maj të vitit 1998 në Shqipëri.

http://rtv21.tv/perkujtohen-deshmoret-konushevci-dhe-mala/